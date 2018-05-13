Silah ve mühimmat kaçakçısı 14 kişi yakalandı

İzmir genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan projeli çalışmalar sonucunda; S.E.’nin Konya ve Karadeniz bölgelerinden temin ettiği silahları, İzmir'de pazarladığı bilgisi alındı. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik çalışmalar kapsamında söz konusu şahıs ile birlikte 16 şahsın daha silah ticareti yaptıkları tespit edildi. İzmir merkezinde, Torbalı, Aliağa ilçelerinde ve Afyonkarahisar'da 8 Mayıs tarihinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde, 14 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 7 adet tabanca ve 132 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Silah ve mühimmat ticareti yapmak, silah ve mühimmat ticaretine aracılık etmek suçlarından yakalanan şahıslar adli mercilere sevk edildi.