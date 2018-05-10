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Silahla vurdu, araya girenlere ise tokat attı

İstanbul Kartal'da iki grup arasında çıkan tartışma sırasında silahını çeken bir kişi önce tartıştığı kişiyi bacağından vurdu. Saldırgan araya girenlere de tokat attı.

10 Mayıs 2018, Perşembe 15:47
Silahla vurdu, araya girenlere ise tokat attı
Kartal'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi,  diğer gruptan Hanifi Beldek'i (42) silahla bacağından vurdu ardından da araya girmek isteyenleri tokatladı. 
 

ÖNCE VURDU SONRA HERKESİ TOKATLADI


Güvenlik kamerasına yansıyan olay önceki akşam Kartal'da meydana geldi. İddiaya göre iki grup aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi tabancayla Beldek'i bacağından vurdu.


 

VATANDAŞLAR KAVGAYI AYRILMAYA ÇALIŞTI


Olayda Hanifi Beldek yaralanırken iki grup bir süre daha kavga etmeye devam etti. Beldek'i bacağından vuran saldırgan daha sonra araya girmek isteyenlere tokat attı. Defalarca tokat atılan bir kişi yere düştü.

Dakikalarca süren kavga sonrası saldırgan ve yanındaki kişi hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
 

YARALI TAKSİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ 


Yaralı bir taksiyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Beldek'in tedavisi devam ederken durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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