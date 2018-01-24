Silahlı saldırıda öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

Serap Belovacıklı

Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda 5 silah arkadaşıyla hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 17'nci. yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.Şehidin Hendek ilçesindeki kabri başında düzenlenen törene, eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, yakınları ile Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Okkan'ın öz geçmişi okundu.Vali Balkanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Okkan ile çalışma fırsatı bulamadıklarını ancak gerçekleştirdiği uygulamaların tüm Türkiye'de örnek teşkil ettiğini belirtti.Bütün bu emniyet ve asayiş hizmetlerini yürütürken Okkan'ın halkı yanına aldığını, halktan kuvvet, destek ve istihbarat aldığını hatırlatan Balkanlıoğlu, "Bu son derece önemli. Halkla kaynaşmak son derece önemli. Onlarla ağabey kardeş ilişkisine giren çok kaliteli bir müdürdü. Biz onu öyle biliyoruz. Bu sayede Diyarbakır'da terörle mücadelede halkın desteğiyle çok büyük mesafeler almıştı. Halk, devletinin yanındaydı. Bundan hoşlanmayan teröristler hain bir pusu ile ve kalleşçe şehit ettiler. Onun artık ruhu cennette. Bu vatan evladının zamansız kaybedilmesi bizi çok üzdü. Allah ailesine sabır versin. Bu memlekette başka analar ağlamasın inşallah." dedi.