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Şilan Makal: Yeni nesilden favorim Serenay

Yeni Gelin dizisinin Dilan'ı Şilan Makal, Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğunu beğendiğini dile getirdi

27 Şubat 2018, Salı 15:45
Şilan Makal: Yeni nesilden favorim Serenay
Nişantaşı’nda bir arkadaşıyla yürürken objektiflere takılan Şilan Makal, 'Oyunculuk eğitimi için sürekli geliyorum Nişantaşı’na şimdi oradan çıktım eve gidiyorum' dedi.


'ÖZEL HAYATIM YOK, KENDİMİ İŞİME VERDİM'


Yazın bir sinema filmi ile izleyicinin karşısına çıkacak olan güzel oyuncu, “Özel hayatım yok. Sadece işime verdim kendimi, çok güzel teklifler geliyor. Sinema filmi de bunlardan biri… Çok içime sinen bir proje oldu. Partnerim de mükemmel ama şu an söyleyemem, görüşmeler sürüyor” diye konuştu.


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