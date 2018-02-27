Şilan Makal: Yeni nesilden favorim Serenay



'ÖZEL HAYATIM YOK, KENDİMİ İŞİME VERDİM'

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Elif Bayram

Nişantaşı’nda bir arkadaşıyla yürürken objektiflere takılan'Oyunculuk eğitimi için sürekli geliyorum Nişantaşı’na şimdi oradan çıktım eve gidiyorum' dedi.Yazın bir sinema filmi ile izleyicinin karşısına çıkacak olan güzel oyuncu, “Özel hayatım yok. Sadece işime verdim kendimi, çok güzel teklifler geliyor. Sinema filmi de bunlardan biri… Çok içime sinen bir proje oldu. Partnerim de mükemmel ama şu an söyleyemem, görüşmeler sürüyor” diye konuştu.