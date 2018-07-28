Sıla’nın annesi Ömür Gençoğlu ile babası Şükrü Gençoğlu da konserdeydi. Ömür Gençoğlu, şarkıcının eski sevgilisi Ahmet Kural hakkında sorulan sorulara şöyle yanıt verdi:

'O ÖZEL KONU HİÇ MÜDAHİL OLMADIM'

“Ahmet'i severdik. O özel konu. Hiç müdahil olmadım. Genç onlar, kendileri bilirler...”

Doldu dizgin aşk yaşayan Sıla ve Ahmet Kural'ın evlenicekleri bile konuşuluyordu. Ancak bir süre sonra çiftin evlilik tarihi değil de ayrılık haberi geldi. Ayrılığın ardından birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı. Bir diğer iddia ise Sıla'nın Okan Can Yantır ile aşk yaşamaya başlamasıydı. Ancak daha sonra ikili bu iddiaları tek tek yalanladı.

'GİTGİDE ANNEME BENZİYORUM AFİTAP'

Sıla, seslendirdiği “Afitap” şarkısındaki “Gitgide anneme benziyorum” sözlerini, kendisini en önden izleyen annesi Ömür Gençoğlu’na bakarak söyledi.