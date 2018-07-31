Pop müziğin son yıllardaki en dikkat çeken temsilcilerinden Sıla, bu yıl da Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserlerle adından söz ettirmeyi başardı. Temmuz ayı içerisinde Harbiye'de sahne aldığı 7 gün boyunca 35 binden fazla müziksevere seslenen ünlü sanatçının giydiği kıyafetler kadar makyajı da dikkat çekti. Sanatçının makyözü Melis İlkkılıç, Sıla'nın makyaj tercihlerini Habertürk'ten Arif Hür'e anlattı.

'SILA'NIN MAKYAJI ORTALAMA 20 DAKİKA SÜRÜYOR'

Melis İlkkılıç, "Her konser öncesi Sıla'ya net makyajlar yapmaya özen gösterdim. Konser ışıklarıyla birlikte kötü duracağı için yüzde gölgeleme yapmadım ama ışıltılı makyajları tercih ettim. Giydiği kıyafetlerle zıtlık oluşturacak renkler tercih ettim. Farlarda parıltı kullanmadım. Kalın göz kalemi ve aydınlık farlar kullandım. Mat rujları tercih ettim" derken her makyajın ortalama 20 dakika sürdüğünü söyledi.





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