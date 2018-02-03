Şili'nin takımlarından Colo-Colo futbolcularını taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 ölü

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Erdinç Şahin

’nun futbol okulunun oyuncularını taşıyan otobüs,sınırında kaza yaptı, 3 genç futbolcu hayatını kaybetti.’da düzenlenecek olan bir turnuvaya katılmak üzere yola çıkan takımı taşıyan otobüs,civarında yoldan çıktı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre yaşları 7 ve 14 arasında 3 çocuğun hayatını kaybettiği ve birçok futbolcunun da yaralandığı öğrenildi.Konu hakkında basına açıklama yapan futbol okulu yetkilisi, “Her sene düzenlenen bir organizasyon ve aynı otobüslerle gidiliyor” ifadelerini kullandı.