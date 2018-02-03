Şili'nin takımlarından Colo-Colo futbolcularını taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 ölü

Şili’nin ünlü kulübü Colo-Colo
’nun futbol okulunun oyuncularını taşıyan otobüs, Arjantin
sınırında kaza yaptı, 3 genç futbolcu hayatını kaybetti.
3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Paraguay
’da düzenlenecek olan bir turnuvaya katılmak üzere yola çıkan takımı taşıyan otobüs, Las Cuevas
civarında yoldan çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yaşları 7 ve 14 arasında 3 çocuğun hayatını kaybettiği ve birçok futbolcunun da yaralandığı öğrenildi.
Konu hakkında basına açıklama yapan futbol okulu yetkilisi Macarena Anabalon
, “Her sene düzenlenen bir organizasyon ve aynı otobüslerle gidiliyor” ifadelerini kullandı.
Erdinç Şahin