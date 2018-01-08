Silikon Vadisi’nin seks partileri

2017 Silikon Vadisi için başarılı geçmedi

KARİYER PLANI

Erdinç Şahin

Kitapta gündüz teknolojik yenililikler ve akıllı telefonlar için yeni uygulamalar üzerinde çalışan beyinler, gece çılgın seks partilerine katılıyor.Kitaptaki anlatıma göre gençliklerinde dersleri nedeniyle eğlenceye pek vakit ayıramayan bilişim uzmanları, grup seksin yapıldığı malikanelere giderek genç yaşlarında fırsat bulamadıkları deneyimleri yaşıyor.Partilerde içkinin yanısıra uyuşturucu da alınıyor. Kitapta ismi verilmeyen bir kadın, bu partilerden birinde bir şirket kurucusunun yanında eşi olmasına rağmen kendisini öpmeye çalıştığını anlatıyor. Kadın kendisine uyuşturucu da teklif edildiğini söylüyor. Partilere sadece eğlence ve zevk düşkünü kişiler katılımıyor.’nin bazı çalışanları, üst düzey şirket yöneticileriyle bu partilerde bağlantı kurarak kariyerlerinde yükselmeyi hedefliyor.