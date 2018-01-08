Silikon Vadisi’nin seks partileri

Kitapta gündüz teknolojik yenililikler ve akıllı telefonlar için yeni uygulamalar üzerinde çalışan beyinler, gece çılgın seks partilerine katılıyor.
Kitaptaki anlatıma göre gençliklerinde dersleri nedeniyle eğlenceye pek vakit ayıramayan bilişim uzmanları, grup seksin yapıldığı malikanelere giderek genç yaşlarında fırsat bulamadıkları deneyimleri yaşıyor.
2017 Silikon Vadisi için başarılı geçmedi
KARİYER PLANI
Partilerde içkinin yanısıra uyuşturucu da alınıyor. Kitapta ismi verilmeyen bir kadın, bu partilerden birinde bir şirket kurucusunun yanında eşi olmasına rağmen kendisini öpmeye çalıştığını anlatıyor. Kadın kendisine uyuşturucu da teklif edildiğini söylüyor. Partilere sadece eğlence ve zevk düşkünü kişiler katılımıyor. Silikon Vadisi
’nin bazı çalışanları, üst düzey şirket yöneticileriyle bu partilerde bağlantı kurarak kariyerlerinde yükselmeyi hedefliyor.
Erdinç Şahin