Silivri Belediye Başkanı CHP'li Özcan Işıklar: Arazi rantına asla geçit yok



'REFAHI PAYLAŞTIRDIK'

'YAPTIKLARIMLA DEĞİL YAPTIRMADIKLARIMLA BAŞARILI OLDUM

İdil Janet Demiray

, 9 yıl önce göreve geldiğini ve bu sürede hiçbir zaman imar planlarının dışına çıkmadıklarını söylüyor. Yüksek katlı binalara izin vermediklerini belirten Özcan Işıklar, “Bu 9 yıl boyunca rant oyunları karşısında dik bir duruş sergiledik. İstanbul’un genelinde toplam arazilerin beşte birinde rant var. Ama biz bu arazi rantını, betonu ve yağmayı Silivri’den uzak tutmak için her şeyi yaptık” dedi.Özcan Işıklar şöyle devam etti: “Silivri’ye yönelik inanılmaz bir baskı var. Arazi mafyalarından tutun, kaçak ifrazlara kadar... Ama biz hepsiyle mücadele ettik. Silivri’yi teslim etmedik.”Silivri, 42 kilometrelik sahiliyle dikkat çekiyor. Marmara’nın en temiz sahillerinden birine sahip.Özcan Işıklar Silivri’nin tarıma uygun olan topraklarının korunabilmesi için halkı teşvik ettiklerini, bilinçlendirdiklerini, projeler ürettiklerini söyledi ve “Silivri halkına asıl zenginliğin toprak olduğunu anlattık” dedi. Özcan Işıklar yerel yönetim anlayışlarını da şöyle anlattı: “Kentini beton ve demire teslim edip binaları, arazileri siyasi rant dağıtma aracı haline getiren bir yerel yönetim anlayışı bize uygun değil. Biz, bölgenin sorunları için geleceğe dönük projeler üretip, kalkınma alanı yaratan bir anlayışla, halkla beraber çalıştık. Refahı paylaştıran, değer yaratarak onu adaletle dağıtan yönetim şeklini benimsedik. Bunu da uyguladık ve başardık” dedi.Özcan Işıklar’a göre; bir belediye başkanı, yönettiği kente yaptıklarıyla değil, asıl yapmadıklarıyla ve yaptırmadıklarıyla gündemde olmalı. Halkın kendilerini yöneten belediye başkanını işte bu anlayışla değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor. Özcan Işıklar şöyle diyor:“Halkın rahat yaşaması için bir belediye başkanı yoldu, parktı, altyapıydı, bunları zaten yapmalı. Kenti başkanın yapmadıkları korur. Ben 8 katlı ya da kaçak binalar yaptırtmadım. Doğal dokuyu korudum, kıyıyı betonlaştırmadım. Bu sözleri vererek Silivri’de iki kez seçim kazandım.”