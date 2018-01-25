Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar: Türkiye'nin kurtuluş reçetesini bulduk

‘ÇİFTÇİYİ BİLİNÇLENDİRDİK’



‘TOPRAĞINIZI SATMAYIN’



‘TAVUK BESLEYEMİYORUZ’



‘SERA KURAMIYORUZ’



İŞTE SİLİVRİ'Yİ ZİYARET EDEN POSTA EKİBİ

İdil Janet Demiray

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Silivri’nin İstanbul’un yanı başında değerli ve verimli bir ilçe olarak sonsuz zenginliğe sahip olduğunu belirtti ve şöyle dedi: “Tarım geleneksel bir alan. Köylü ve çiftçilerin tarım konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesinin uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu gördük. Köylümüze bunu anlatmak için, önce biz kendimiz ortaya bir proje koymalıydık. Ve hemen kolları sıvadık. Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi (TÜRAM) ile de bunu başardık.”Silivri’nin köylerinde yaşayan vatandaşlara lüks rezidanslar karşılığında sahip oldukları toprakları satmamaları için alternatif bir proje sunduklarını belirten Başkan Özcan Işıklar, “Bu projeyle 2 bin dönümden alamadıkları verimi bugün 4 dönümden alıyorlar. Bölgedeki toprak zenginliğinin keşfiyle birlikte doğru ekim ve yatırımla sadece Silivri’nin değil, Türkiye’nin kurtuluş reçetesini bulduk” dedi.Başkan Özcan Işıklar, son çıkarılan Büyükşehir Kanunu ile birlikte İstanbul'un Nişantaşı Mahallesi ile Silivri’de bulunan köylerin aynı statüye alınmasının hatalı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Köylerimiz yasayla birlikte mahalleye dönüştü. Beyoğlu'ndaki bir mahalle ile bizim buradaki köylerimizin statüsü aynı oldu. Köylüler hayvanı bırakın, tavuk dahi yetiştiremez hale geldi. Bu statüler 'kırsal bölge' tanımı yapılarak yeniden düzenlenmeli.”Özcan Işıklar, “Köy statüsü kalktığı için köy yapılarını koruyamıyoruz. Bakın köylülerin sera kurması bile yasak. Mesela bizim Çayırdere Köyü’nde lale yetiştirmek istiyoruz. Ama seraya izin yok. Yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a bu problemin hızlı bir şekilde çözülmesi halinde Türkiye’deki en güzel lalelerin üretileceği sözünü verdim. Buna acil çözüm şart”Rıfat Ababay (Genel Yayın Yönetmeni), Dilek Erkol (Reklam Grup Başkanı), Mehmet Coşkundeniz (Internet Yayın Yönetmeni), Hakan Çelik (Ankara Temsilcisi/Köşe Yazarı), Bilal Emin Turan (Ekonomi Müdürü) Müge Dağıstanlı (Magazin Müdürü), Işıl Cinmen (Ekler Yayın Yönetmeni),Rauf Tamer, Yazgülü Aldoğan, Candaş Tolga Işık, Oral Çalışlar, Nedim Şener, Şirin Sever, Alev Gürsoy Cimin (Röportajcı) Tunç Kayacı (Spor Yazarı) Faik Gürses (Spor Yazarı) Özlem Denizmen (Ekonomi Yazarı) Mesut Yar (TV Yazarı) Memet Özer (Yemek Yazarı) Eylem İpek (Magazin Yazarı) Umut Özdil (Tarım Yazarı) Dr. Ayça Kaya (Sağlık Yazarı) Kerem Köfteoğlu (Turizm Yazarı) Behzat Uygur (Röportajcı)Adem Özdoğan (Muhabir), Ali Keser (Muhabir), Hakan Kıraslan (Muhabir), Şebnem Ber (Emlak Editör), Oğuz Çetin (Video Editörü), Didem Kapancı (Video Editörü), Serhan Günay (Kameraman), Emin Öztürk (Güvenlik Müdürü)