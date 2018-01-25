Silivri'de nereleri görmeli?

4500 YILLIK KÖPRÜ: MİMAR SİNAN



SİLİVRİ KALESİ



MUSLUĞUNDAN TARİH AKAN ÇEŞME

İdil Janet Demiray

Mimar Sinan Köprüsü, 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmaya başlandı. Ancak Kanuni 1568’de Zigetvar seferinde ölünce, köprü Sultan 2.Selim döneminde aynı yıl tamamlandı. Köprü 2006 yılında daha fazla yıpranmaması için araç trafiğine kapatıldı. Halen köprünün aslına uygun olarak restorasyon çalışması sürüyor.Bizans İmparatorluğu’nun en önemli kentlerinden biri olan Silivri'de o döneme ait eserleri görmek de mümkün. Bunlardan biri de aslında kim tarafından yapıldığı bilinmeyen Silivri Kalesi. Zaman içerisinde hasar gören kale Bizans İmparatoru Jüstinyen ve Sultan 2. Bayezid gibi dönemin önemli liderleri tarafından yeniden yaptırılmış ve bakımları sağlanmış. Kale tarihi dokusuyla büyülüyor.Silivri’de bulunan Piri Mehmet Paşa Cami avlusunun hemen dışında, yol kenarında duvara bitişik durumda Hacı İsmail Ağa Çeşmesi bulunuyor. Osmanlı dönemi çeşmelerinin içinde sağlam kalabilen en ilgi çekici eserlerinden biri. 1800'lü yılların başında yapılan bu çeşme aslına uygun olarak restore edildi.