Silivri'de tarih kokan tiyatro

BEHZAT UYGUR

İdil Janet Demiray

Çürümeye bırakılan tarihi binaları Silivri Belediye Başkanı CHP’li Özcan Işıklar restore ettirip kültür merkezi haline getirmiş. Binalardan biri 2013’te Yaşar Kemal Sergi Salonu ismiyle, diğeri de 2016’da Belediye Tiyatrosu Önder Yılmaz Sahnesi olarak hizmete girmiş. Yakında Çok Amaçlı Salon ve Silivri Müzesi adıyla hizmete girecek olan diğer binaların restorasyonu da devam ediyor. Ben özellikle tiyatro salonunu çok beğendim. Başkan Özcan Işıklar’a bu eseri Silivri halkına kazandırdığı için teşekkürlerimi iletiyorum.