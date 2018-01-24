Silivri'deki yükselen değer: Kıyı balıkçılığı

‘BUZ ÜRETİM MAKİNESİ ALDIK’

Osman Oğuz Çetin

42 kilometre uzunluğunda bir sahile sahip bölgenin gelecek vaat eden sektörlerinden biri de kıyı balıkçılığı.2 balıkçı limanı olan Silivri’de bu sektördeki sorunlara çözüm üretmek için Başkan Özcan Işıklar önderliğinde 2010’da Türkiye’de ilk kez ‘Kıyı Balıkçılığı Sempozyumu’ düzenlenmişti.Sempozyuma balıkçılık sektöründeki uzmanlar ve balıkçılar katılarak, sorunlara çözüm üretmek için adımlar atılmıştı.Sempozyumdan sonra bölgedeki kıyı balıkçılığının geliştiğine vurgu yapan Başkan Özcan Işıklar, “Sempozyuma balıkçılarımızı çağırdık ve dertlerini dinledik. Bir balıkçımız, balıkları saklamak için dondurucuları olmadığını ve bu yüzden dertli olduklarını söyledi. Bu arkadaşımızın sözlerinden yola çıkarak, 2013’te Buz Üretim Tesisi’ni açtık. Balıkların soğuk tutularak depolanması için buz üretim makinesi aldık ve Balıkçılar Kooperatifi’ne teslim ettik. O günden bu yana Silivri’de kıyı balıkçılığı ciddi oranda gelişti” dedi.