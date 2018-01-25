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Silivri üniversite kenti olacak

Eğitime büyük önem veren Silivri Belediyesi bunun için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor

Silivri üniversite kenti olacak

BU YIL AÇILIYOR


Tarım Koleji’ni Silivri’ye kazandıran Başkan Özcan Işıklar, Fenerbahçe Üniversitesi’nin de ilçede kurulmasını sağladı. Bunun için Selimpaşa’da bulunan belediye ek hizmet binaları ile 3 tarihi konağı ve Alipaşa Mahallesi’ndeki 80 bin metrekarelik alanı üniversiteye 30 yıllığına tahsis etti. Eğitime 2018 Eylül’de başlanacak.


YENİLERİ YOLDA


Fenerbahçe Üniversitesi bünyesinde ilk yıl İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açılacak. Silivri’yi bir üniversite kenti yapmak için harekete geçen Özcan Işıklar, yeni öğretime başlayacak Tuna Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin de Silivri’de hizmet vermesi için anlaşma sağladı. Nihai hedef ise Silivri’de Tarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi kurmak. Bunun için altyapı çalışmaları hızlanmış durumda. Üniversiteler için Silivri’de 3 büyük arazi şu an hazır.


TARİHİ BİNALAR


Fenerbahçe Üniversitesi’ne tahsis edilen Selimpaşa’daki 3 binayı, Rum asıllı Dr. Sarandi Arhiye 1857 ile 1863 yıllarında yaptırdı. Binalar o dönem öğretmen okulu ve kız yurdu olarak kullanılmak üzere inşa edildi. Dr. Sarandi Arhiye, Sultan Abdülmecit’in başhekimliğine kadar gelme başarısı gösteren dönemin ünlü bir doktoruydu.


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