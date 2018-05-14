İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri bölgesinde bir eğlence mekanında konsomatris olarak çalıştırılan yabancı uyruklu kadınların fuhuşa zorlandığı ve pansiyonda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gümüşyaka mahallesinde bir pansiyonu takibe alan Jandarma, eğlence mekanı işletmecisinin Ukrayna, Rusya, Belarus ve diğer bağlantılı oldukları ülkelerdeki kişilere kadın göndermesi için yüklü mitarda para transferi yaptığı belirlendi.

RUSÇA GRAMER!

Vatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre; İnsan tacirlerinin fuhuş yaptırdıkları kadınlar için katalog bastırdıkları da tespit edildi. Çetenin “Rusça Gramer” adı altında bastırdıklarkatalogta onlarca kadının olduğu tespit edildi. Çetenin, bu kataloğu zengin müşterilerine gönderdikleri ve “Rusça öğrenmek isterseniz bizi arayın” diyerek mesaj attıkları da ortaya çıktı. Katalogtaki kadınları isteyen özel müşterilere çetenin VIP tarife uygulayarak kadıları özel araçlarla adreslere gönderdiği de tespit edildi.