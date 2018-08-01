Silivri’de korku dolu anlar
İstanbul Silivri D-100 kara yolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Alevlerin metrelerce yükseldiği otomobildeki aile son anda kendilerini dışarı attı
Olay, İstanbul'da akşam saatlerinde Silivri D-100 kara yolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi.
Erol Çetintaş yönetimindeki otomobil D-100 karayolunda ilerlerken aniden yanmaya başladı. Aracın motor kısmında alevlerin yükseldiğini gören Çetintaş aracını yol kenarında durdurdu.
ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ
Çetintaş ve araçta bulunan eşi ile iki çocuğu son anda araçtan inerken otomobil alevler içinde kaldık. Alevlerin metrelerce yükseldiği otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi
Ekiplerin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.