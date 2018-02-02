Silopi'de öğretmenler tatile gitmedi, okulu boyadı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki İpekyolu İlk ve Ortaokulu'nda görevli bir grup öğretmen, yarıyıl tatilinde, sınıflarını kendileri boyadı

Silopi'de öğretmenler tatile gitmedi, okulu boyadı
Silopi'deki İpekyolu İlk ve Ortaokulu'nda görevli bir grup öğretmen, yarıyıl tatillerini, memleketlerine gidip aileleri ile geçirmek yerine okul ve sınıfları boyayarak geçirdi.

Okulda yapılan tadilat ve onarımın ardından sınıfları da temizleyerek boya yapan öğretmenlerden Mustafa Koruk, "Sınıflarımızı kendi imkânlarımız dahilinde boyamaya çalışıyoruz. Tatile gitmeden yapalım dedik. Eğer ki tatile gidersek hazır olmayacak. Biz de tatile gitmeyerek 2'nci dönemin başına kadar bu çalışmaları bitirmek istedik. Asıl amacımız, çocuklarımıza daha düzgün bir ortamda eğitim sunabilmektir" dedi.

"BU İŞİ SEVEREK YAPIYORUZ"


Zekâ Oyunları ve Seçmeli Dersler öğretmeni Semire Coşkun ise her şeyi çocukların temiz ortamda eğitim görmesi için yaptıklarını ifade ederek, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Bizler onları iyi yetiştirirsek, ilerde ülkemize faydalı bireyler yetiştirmiş oluruz. Bu hususta bu işi severek yapıyoruz.Silopili öğretmen olarak şehir dışından ilçemize atanan bu fedakâr öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İngilizce öğretmeni Ahmet Çelebi de "Çocuklarımızın daha iyi ortamda, daha iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlamak amacı ile elimizden geldiğince, kendi imkânlarımızla sınıflarımızı yeniliyoruz. İşimizi zevkle yapıyoruz. Çünkü, çocuklarımız faydalanacak yaptığımız bu işlerden. Biz belki seneye buradan gideceğiz ama Silopi'deki çocuklarımız daha uzun yıllar bu okuldan ve sınıflardan istifade etmeye çalışacak." dedi.


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