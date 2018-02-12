Simge: 14 Şubat'a inanmıyorum

'SEVGİLİMLE SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE SEVGİLİ OLDUK'

Simge Sağın'dan oyunculuğa yeşil ışık

Simge Sağın hastanelik oldu

Elif Bayram

Festivalin 3. döneminin ilk gününde sahne alan Simge özel repertuvarı ve sahnedeki dans şovu ile dinleyicilerinden tam not aldı. 3 saat sahnede kalangibi sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.Konserden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan, "Bu benim 3. Uludağ sahnem olacak, çok keyifli geçiyor, genç bir kitle bizi bekliyor. O yüzden heyecanla şu an sahneyi bekliyorum. 14 Şubat için tüm sevgililerin sevgililer günü şimdiden kutluyorum, ben sahnede olacağım.ile 4. yıl dönümümüz sevgililer gününde sevgili olduk.Beninanmıyorum, özel gün sevenlerden değilim zaten özel günleri yaşayamadığım için mi acaba onu sorguluyorum içimde. Hep çalışmak durumda kaldığım için yılbaşı, doğum günü hep sahnede olduğum için çok inanmıyorum” dedi.