Simge: 14 Şubat'a inanmıyorum

Festivalin 3. döneminin ilk gününde sahne alan Simge özel repertuvarı ve sahnedeki dans şovu ile dinleyicilerinden tam not aldı. 3 saat sahnede kalan Simge “Miş Miş”, “Kamera”, “Üzülmedin mi”, “Prens ve Prenses”
gibi sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
'SEVGİLİMLE SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE SEVGİLİ OLDUK'
Konserden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Simge Sağın
, "Bu benim 3. Uludağ sahnem olacak, çok keyifli geçiyor, genç bir kitle bizi bekliyor. O yüzden heyecanla şu an sahneyi bekliyorum. 14 Şubat için tüm sevgililerin sevgililer günü şimdiden kutluyorum, ben sahnede olacağım. Ozan
ile 4. yıl dönümümüz sevgililer gününde sevgili olduk.
Ben 14 Şubat’a
inanmıyorum, özel gün sevenlerden değilim zaten özel günleri yaşayamadığım için mi acaba onu sorguluyorum içimde. Hep çalışmak durumda kaldığım için yılbaşı, doğum günü hep sahnede olduğum için çok inanmıyorum” dedi.
İHA
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