Sina Yarımadası'nda bombalı saldırı: 2 polis hayatını kaybetti

Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinde güvenlik güçlerini taşıyan otobüse yönelik bombalı saldırıda 2 polisin öldüğü bildirildi

Sina Yarımadası'nda bombalı saldırı: 2 polis hayatını kaybetti
Mısır'ın yarı resmi gazetesi "Ahbar el-Yevm'in" haberine göre, Kuzey Sina'ya bağlı El-Ariş kentinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yola yerleştirilen patlayıcının güvenlik güçlerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve El-Ariş kentlerinin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağının nisan ayına kadar uzatıldığı bildirilmişti.

AA


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