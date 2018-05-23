Kuruçeşme Fahham’da Veysel Şimşek, Aleyna Dalveren, Sera Tokdemir ve Serdar Ortaç’ın organize ettiği partide ünlü isimler, tropik meyvelerden özel olarak hazırlanan pastayı birlikte kesti.

'BENİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ'

Arkadaşlarına teşekkür eden Sinan Akçıl, “Beni bu özel günümde çok mutlu ettiniz, bu sürpriz benim için çok anlamlı ve güzel oldu. Hepiniz iyi ki hayatımda varsınız” dedi.