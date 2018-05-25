Sinan Akçıl: En büyük avantajım, baldızlarımın olmaması
Sinan Akçıl, yıllar önce ilişki yaşadığı Hadise ve kardeşlerine gönderme yaptı! Gazeteciler, “Otilia ile aşkınız, diğer ilişkileriniz gibi olaylı bitmedi. Avrupalı olduğu için mi?” diye sordu. Akçıl ise “Eski sevgililerim arasında da Avrupalı vardı. Buradaki en büyük avantajım, baldızlarımın olmaması” diye cevap verdi
Şarkıcı Sinan Akçıl, bir markanın reklam yüzü oldu. Tanıtımda gazetecilerin karşısına çıkan Akçıl, Otilla'dan ayrılma sebebini "Ona, eklediği kadar zaman ayıramadım, tek sorun bu. Kendisi benim Türkiye sınırları dışındaki en sevdiğim kişi olarak kalacak" sözleriyle açıkladı.
"KADERİMDE YAZAN NE İSE O OLACAK"
Akçıl, "Ayrılıklarınız kanlı-bıçaklı bitiyordu. Avrupalı olunca mı böyle oluyor?" sorusu karşısında Hadise'ye de şu sözlerle taş attı: "Hayır, onların içerisinde de Avrupalı vardı. Tabii buradaki en büyük avantajımız baldızlarımın olmaması." Akçıl, son olarak "Kaderimde yazan ne ise o olacak" dedi.
Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün Otilia'yı "Dikkatli ol" diye uyarmasına Sinan Akçıl, "Onu kaale almıyorum" diye karşılık vermişti.