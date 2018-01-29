Sinan Akçıl: Ortalığı kasıp kavuracağız



'ONUN DUYGUSU BU PARÇAYA ÇOK İŞLEDİ'

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İzel'den olay yaratacak iddia

Elif Bayram

önceki gece İstinye Park’ta objektiflere takıldı. Gece yarısı dünyaca ünlü bir mağazayı açtıran şarkıcı, gazetecilerin kendisini görüntülemesiyle şaşkınlık yaşadı. “Uzun aradan sonra ilk kez boşum. Çok çalışıyorum. Anca kendime zaman ayırıp AVM’ye geldim” diye konuşan Sinan Akçıl, bir süre alışveriş yaptı. İşlerini halledip aracına yönelen şarkıcı, Sevgililer Günü için çıkaracağı çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.15 yıl önce aşk yaşadığı İzel için ‘Teşekkürler Sevgilim’ adlı bir parça yazmıştı. Bir döneme adını yazdıranaltı yıl sonra stüdyoya girmesini sağlayan şarkıcı, “14 Şubat Sevgililer Günü için başkası şarkı yapmaya çalışmasın. Çünkü İzel’le benim çalışmam kasıp kavuracak ortalığı. Onun duygusu bu parçaya çok işledi” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.Not: İzel ve Sinan Akçıl 1,5 yıl aşk yaşadılar ve 2007 yılında yollarını ayırdılar.