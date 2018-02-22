Sinan Akçıl program yapıyor ve ilk konuğu eski aşkı Otilia



'PROGRAM SAYESİNDE BARIŞACAĞIZ'

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Elif Bayram

Bir süre Rumen şarkıcıile aşk yaşayanayrılık haberini şu sözlerle vermişti:"Otilia'yla ilişkimizi bitirme kararı aldık. Mesafeler bize uzun gelmeye başladı. Biz de oturduk ve bitirme kararı aldık, kısmet böyleymiş."Otilia'dan ayrılan Sinan Akçıl şimdilerde program hazırlığında. Milliyet'tenhazırlığını bugünkü yazısına taşıdı. İşte Ali Eyüboğlu'nun Sinan Akçıl için yazdıkları..."Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenenkarşılaştığım Sinan Akçıl’la 23 Şubat’tan itibaren her perşembe akşamı TRT Müzik’te yayınlanacak ‘Farklı Sahne’ adlı programını konuştuk.saat 22.15’ten itibaren 1.5 saat canlı yayınlanacak programına ilk hafta Serdar Ortaç ve eski sevgilisi Rumen şarkıcı Otilia’yı konuk edeceğini söyledi.Eski sevgililerindengönderdiği mesaj yüzünden Sinan Akçıl’la Otilia’nın ayrıldıklarını biliyordum. O yüzden “Siz küsüp, ayrılmamış mıydınız?” diye sormadan edemedim.“Program sayesinde barışacağız” dedi.TRT Müzik’le 13 program için anlaşangibi ünlüleri sırayla ağırlayacak.Her Perşembe gecesi takip etmek lazım Sinan Akçıl’ın canlı yayınını. Belli ki çok malzeme çıkacak oradan bize."