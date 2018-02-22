Sinan Akçıl program yapıyor ve ilk konuğu eski aşkı Otilia

Bir süre Rumen şarkıcı Otilia
ile aşk yaşayan Sinan Akçıl
ayrılık haberini şu sözlerle vermişti:
"Otilia'yla ilişkimizi bitirme kararı aldık. Mesafeler bize uzun gelmeye başladı. Biz de oturduk ve bitirme kararı aldık, kısmet böyleymiş."
Otilia'dan ayrılan Sinan Akçıl şimdilerde program hazırlığında. Milliyet'ten Ali Eyüboğlu, Sinan Akçıl'ın
hazırlığını bugünkü yazısına taşıdı. İşte Ali Eyüboğlu'nun Sinan Akçıl için yazdıkları...
'PROGRAM SAYESİNDE BARIŞACAĞIZ'
"Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenen 17’nci Gecce Mekan Ödülleri 2018’de
karşılaştığım Sinan Akçıl’la 23 Şubat’tan itibaren her perşembe akşamı TRT Müzik’te yayınlanacak ‘Farklı Sahne’ adlı programını konuştuk.
Sinan Akçıl,
saat 22.15’ten itibaren 1.5 saat canlı yayınlanacak programına ilk hafta Serdar Ortaç ve eski sevgilisi Rumen şarkıcı Otilia’yı konuk edeceğini söyledi.
Eski sevgililerinden Hadise’ye
gönderdiği mesaj yüzünden Sinan Akçıl’la Otilia’nın ayrıldıklarını biliyordum. O yüzden “Siz küsüp, ayrılmamış mıydınız?” diye sormadan edemedim. Sinan Akçıl,
“Program sayesinde barışacağız” dedi.
TRT Müzik’le 13 program için anlaşan Sinan Akçıl, Ziynet Sali, Murat Dalkılıç, İrem Derici, Mustafa Ceceli, Yılmaz Vural, Ajda Pekkan, Enbe ve İzel
gibi ünlüleri sırayla ağırlayacak.
Her Perşembe gecesi takip etmek lazım Sinan Akçıl’ın canlı yayınını. Belli ki çok malzeme çıkacak oradan bize."
Inna'dan Sinan Akçıl'a: Ara beni, tanışalım
Sinan Akçıl: Bunlar beni mi takip ediyor?
Bülent Ersoy'a özenen Sinan Akçıl, gece yarısı mağaza açtırdı
Elif Bayram