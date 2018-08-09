Sinan Akçıl ve Gizem Kayalı aşk yaşıyor
Sinan Akçıl kendisine "Yunan heykelim" diyen fotomodel Buse Narcı ile 20 gün aşk yaşadı. Üç gün önce de ayrıldı.
POSTA/HAKAN KIRARSLAN
Sinan Akçıl'ın ayrılık açıklaması şöyleydi: "Tanışma faslında son buldu. Elinden tuttuğum kadın kalbimin gerçek sahibidir. Kalbimde başkası var. Birkaç güne kadar el ele çekersiniz."
Sinan Akçıl’ın kalbindeki kişinin 2016 Best Model birincisi Gizem Kayalı olduğu ortaya çıktı.
DRON UÇURDU
Muhabirlere "Yakında yeni sevgilimle çekersiniz" diye ipucu veren, paparazzilerin bulunduğu plaja Gizem Kayalı ile giden Sinan Akçıl birden bire fikir değiştirdi. Dron uçurup etrafta muhabir var mı diye kontrol etti.
Objektifleri fark edince sevgilisini alıp arka tarafa geçti. Sinan Akçıl 36, Gizem Kayalı 23 yaşında.
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