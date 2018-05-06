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Sinan Erdem Spor Salonu nerede? Nasıl gidilir?

24 Haziran seçimlerine 49 gün kala AK Parti seçimlere ilişkin manifestosunu açıklayacak. AK Parti İl Kongresi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Partisine gönül veren vatandaşlar ise yola dökülmüş durumda... Kongrenin nerede olduğunu bilmeyenler ise "Sinan Erdem Spor Salonu nerede? Nasıl gidilir?" diye araştırma yapıyorlar. 
 

Sinan Erdem Spor Salonu nerede? Nasıl gidilir?
24 Haziran seçimlerinde her parti manifestosunu açıklayacak. İlk startı ise bugün AK parti veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek AK Parti İstanbul İl Kongresi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Kongreye katılmak isteyen vatandaşlar Sinan Erdem Spor Salonu'nun nerede olduğu merek ederek "Nasıl gidilir?" sorusunu arama motorlarına yöneltiyorlar.

SİNAN ERDEM SPOR SALONU NEREDE?

Çeşitli spor müsabakalrına ev sahipliği yapan Sinan Erdem Spor Salonu, Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Blv. No:14, 34147 Bakırköy/İstanbul'da bulunuyor.



NASIL GİDİLİR?

Size en yakın olan metrobüs durağından metrobüse binin ve Şirinevler Durağı'na metrobüsten inin. Ardından metrobüs üst geçidini kullanarak Ataköy tarafına yürüyerek geçiş yapın. Son olarak da aşağıdaki haritadaki gibi rotanızı belirleyerek Sinan Erdem Spor Salonu'na yürüyün. Tahmini yürüme süresi 5 dakikadır.







 


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