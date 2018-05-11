Sinarüle intiharın sebebi belli oldu

İstanbul Kadıköy’de siyanür ve bazı kimyasal maddeleri karıştırarak içip intihar eden 45 yaşındaki Necla Köker’in dolandırıldığı ve girdiği ekonomik çıkmaz nedeniyle yaşamına son verdiği belirlendi

Sinarüle intiharın sebebi belli oldu
İstanbul Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Demet Sokak üzerinde yaşayan Necla Köker, 45 yaşındaydı. Bir kimya şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu. Geçen pazar günü apartman görevlisi Cafer K.’yı çağırıp bir mektup teslim etti. Mektubu, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Rafet Selçuk A.’ya vermesini istedi.

Rafet Selçuk A., 8 Mayıs günü Köker’in yaşadığı apartmana gitti. Yalnız yaşayan Köker’in yaşamına son verdiğini anladığında da polis ekiplerine haber verdi. Mektupta siyanür içtiğini, eve gireceklerin gerekli önlemleri almasını yazan kadının uyarısının ardından olay yerine hem ambulans hem de AFAD ekibi yönlendirildi. İçeri giren ekipler, kadının cesedine ulaştı. Olay yerine giden savcı, incelemelerde bulundu.


YÜZÜNDE HAVLU VARDI


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Kadının yatağındayken yüzünde havlu bulunduğu ve yatak başında ise bir bardağın içinde siyanür ile hidroklorik asit (tuz ruhu) tespit edildiği öğrenildi. Bardaktan ve maddelerden numune alınarak siyanür ve hidroklorik asitle hazırlanan karışım Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Rafet Selçuk A.’nın, polise verdiği ifadesinde “Pazar günü görüştük. Ankara’ya gideceğini söyledi. Ekonomik problemleri olduğunu belirtti. Sonra zarf geldi. Kapıcı arkadaşa pazar günü vermiş” dediği öğrenildi.


İNŞAAT İŞİNDE DOLANDIRILDI


Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya ve Müslim Sarıyar'ın edindiği bilgilere göre, Köker’in dolandırıldığı ve bu yüzden büyük ekonomik sıkıntıya düşmesi nedeniyle intihar ettiği anlaşıldı. Köker’in erkek arkadaşına verilmek üzere bıraktığı notta düştüğü durumu yazdığı öğrenildi. Köker’in anne-babasından kendisine miras kaldığı, bu parayla bir inşaat işine girdiği ve dolandırıldığı belirtildi. Borçlarını borçla kapatmaya çalışırken ekonomik çıkmaza giren Köker’in, bu yüzden intihar ettiği sanılıyor. Yasal mercilere dolandırılmasıyla ilgili başvurusu bulunmadığı öğrenilen Köker’in dolandırıldığı miktar da bilinmiyor.

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