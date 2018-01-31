Sınav kaygısı için verilen ilaçla vücudu yanan genç kızın ailesinden suç duyurusu

VÜCUDU MORARIP SU TOPLADI

Stevens Johnson Sendromu nedir? Nasıl tedavi edilir?

'İDDİAMIZ İLACIN YAN YETKİSİ OLDUĞU YÖNÜNDE'

Senim Tanay

Antalya’da makine teknisyeni Cem Ü. ile özel etüt merkezinde idareci olarak çalışan Dilek Ü. çiftinin tek çocuğu lise 2’nci sınıf öğrencisi H.Ü., geçen kasım ayında okulundaki tüm derslerin sınavlarına girdi. Sınavlardan başarı elde edemeyen H.Ü., bir sonraki sınavlar için çalışmaya başladı. Sınav tarihi yaklaşınca başarısız olacağına yönelik kaygı duyan genç kız, ailesi tarafından 17 Aralık’ta evlerine yakın özel terapi merkezine götürüldü. İlk muayeneyi yapan psikiyatri uzmanı H.Ü. için 2 farklı ilaç yazdı.İlaçları eczaneden alıp kullanmaya başlayan H.Ü.’nün vücudunda birtakım değişimler oldu. Önce kulak, ağız ve sırt çevresinde kızarıklıklar başlayan genç kızın, ertesi gün vücudu morarıp su toplamaya başladı ve aynı bölgelerde yanıklar oluştu. Ailesinin 18 Ocak günü çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen H.Ü., tedaviye alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından H.Ü.’ye Stevens Johnson Sendromu teşhisi konuldu. Sendroma, ilaçlardan birinin sebep olduğu ve bu ilacın da normalde epilepsi hastalarına verildiği kaydedildi. Halen hastanenin yoğun bakım servisinde yatan H.Ü.’ye, doku yenileyici tedaviler uygulanıyor.Baba Cem Ü. ile avukatı Ceren Yavuz Soysal, olayda sorumlu olan kişi, kişiler veya kurumun ortaya çıkarılması için bugün Antalya Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Cem Ü., kızının 14 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yattığını hatırlatarak şöyle konuştu: