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Sınav kaygısı için verilen ilaçla vücudu yanan genç kızın ailesinden suç duyurusu

Antalya'da sınav kaygısı nedeniyle kullandığı ilaçların yan etkisi sonucu vücudu su toplayıp moraran ve büyük bölümünde yanıklar oluşan H.Ü.’nün (15) yoğun bakımdaki tedavisi sürerken baba Cem Ü., sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu

31 Ocak 2018, Çarşamba 16:47
Sınav kaygısı için verilen ilaçla vücudu yanan genç kızın ailesinden suç duyurusu
Antalya’da makine teknisyeni Cem Ü. ile özel etüt merkezinde idareci olarak çalışan Dilek Ü. çiftinin tek çocuğu lise 2’nci sınıf öğrencisi H.Ü., geçen kasım ayında okulundaki tüm derslerin sınavlarına girdi. Sınavlardan başarı elde edemeyen H.Ü., bir sonraki sınavlar için çalışmaya başladı. Sınav tarihi yaklaşınca başarısız olacağına yönelik kaygı duyan genç kız, ailesi tarafından 17 Aralık’ta evlerine yakın özel terapi merkezine götürüldü. İlk muayeneyi yapan psikiyatri uzmanı H.Ü. için 2 farklı ilaç yazdı.

VÜCUDU MORARIP SU TOPLADI

İlaçları eczaneden alıp kullanmaya başlayan H.Ü.’nün vücudunda birtakım değişimler oldu. Önce kulak, ağız ve sırt çevresinde kızarıklıklar başlayan genç kızın, ertesi gün vücudu morarıp su toplamaya başladı ve aynı bölgelerde yanıklar oluştu. Ailesinin 18 Ocak günü çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen H.Ü., tedaviye alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından H.Ü.’ye Stevens Johnson Sendromu teşhisi konuldu. Sendroma, ilaçlardan birinin sebep olduğu ve bu ilacın da normalde epilepsi hastalarına verildiği kaydedildi. Halen hastanenin yoğun bakım servisinde yatan H.Ü.’ye, doku yenileyici tedaviler uygulanıyor.

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'İDDİAMIZ İLACIN YAN YETKİSİ OLDUĞU YÖNÜNDE'

Baba Cem Ü. ile avukatı Ceren Yavuz Soysal, olayda sorumlu olan kişi, kişiler veya kurumun ortaya çıkarılması için bugün Antalya Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Cem Ü., kızının 14 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yattığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Kızımın sırt bölgesinde çok fazla cilt yarası var. Bununla ilgili özel bir tedavi uygulanıyor. Tedavileri en üst seviyede devam ediyor. Hayati tehlikesi de var. Tedavisi yönünde kamu kuruluşlarından bu konuda destek bekliyoruz. Türkiye’de bu tedaviyi yapabilecek kurumlara açığız. Çocuğumun bu hale gelmesinde sorumluluğu olanların bulunması için suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonraki süreci adli makamlar sürdürecek. Kızımın durumu ile ilgili hiçbir kişi veya kurumdan şu ana kadar geri dönüşüm olmadı. İddiamız, ilacın yan yetkisinin olduğu yönündedir. Epilepsi ilacı yazılmış. Bu ilacın da geçmişinin kirli olduğu söyleniyor. O yüzden biz de adli mercilere başvurma gereği duyduk."

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

 


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