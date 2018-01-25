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Sınav stresini atarken harçlık çıkarıyorlar

KYK barınma, burs ve kredi imkanı verdiği gençleri geleceğe iyi hazırlayabilmek için eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de düzenliyor. Üniversite öğrencileri stres atarken yaptıkları ürünlerin satışından da harçlıklarını çıkarıyor

25 Ocak 2018, Perşembe 10:47
Sınav stresini atarken harçlık çıkarıyorlar
KYK Diyarbakır İl Müdürü Metin Yılmaz gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenledikleri etkinliklere büyük ilgi olduğunu söyledi.

Dil kurslarının yanı sıra ebru, keçe, hat, tezhip, çini, ahşap boyama ile müzik ve spor kurslarında gençlere öğreticiler tarafından eğitim verildiğini işaret eden Metin Yılmaz, kurslara yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

'BU MESLEKLERİ SÜRDÜREBİLİRLER'

Bu kapsamda Ziya Gökalp Kız Öğrenci Yurdu'nda açılan keçe aksesuar yapım kursunda usta eğiticilerden aldıkları eğitimle el emeği göz nuru eserler oluşturan öğrencilerin sınav stresinden uzaklaştığını kaydeden Metin Yılmaz, "Öğrenciler stres atıp el becerilerini geliştiriyor. KYK eğitim programları sayesinde öğrencilerimiz mezun olduktan sonraki yaşamlarında da öğrenmiş oldukları bu meslekleri sürdürebilirler" dedi.

SATIP HARÇLIK ÇIKARIYORLAR

Usta öğretici Didem Gören ise keçe aksesuar yapımı kursuna 30 öğrencinin katıldığını belirterek yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan keçeciliğin bu sayede gelecek nesillere aktarılabileceğini söyledi.

Kursta öğrencilere keçeden lif, çanta, kapı süsü, cüzdan, bebek ve tablo yapmayı öğrettiğini aktaran Didem Gören, "Sipariş üzerine yaptıkları ürünleri satarak harçlıklarını çıkarıyorlar. Ayda 200 lira kazanan öğrencilerimiz var. Kursa katılan kızlarımız burada stres atıyor. Yoğun sınav döneminde gelip çalışara, stres atıyorlar" ifadesini kullandı.

'BAŞKA TÜRLÜ STRES ATAMAYIZ'

Dicle Üniversitesi öğrencisi Seher Yalçın ise son sınıfta olduğu için KPSS'ye de hazırlandığını, bu nedenle büyük stres yaşadığını vurgulayarak, "Keçe kursunda stres atıyorum. Yoksa başka şekilde sınav stresini üzerimizden atamayız. Bu işi severek büyük bir heyecan duyarak yapıyorum. Birkaç arkadaşıma doğum günlerinde yaptığım kalemlik ve çantayı hediye ettim, çok mutlu oldular" diye konuştu.

 


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