Sınava giremeyen adaylar ağladı, yakınları kapıyı yumrukladı

Bugün saat 10.15'de başlayıp 75 dakika süren 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı'na Samsun’da 47 okulda 15 bin 516 aday katıldı. Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsü içerisinde 26 okulda 8 bin 568 aday, ayrıca Kurupelit Kız Meslek Lisesi ve Garip Zeycan Fen Lisesi'nde 677 aday sınava girdi. Bu bölgelerde sınav nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. OMÜ'de bazı adaylar son giriş saati 10.00 olan sınava geç kalmamak için koşarak okul kapısından içeriye girmeye çalıştı.





Kampüs içerisinde araç trafiğinin de yoğun olduğu zamanlarda öğrenciler araçlardan inerek sınav yerlerine koşarak yetişmeye çalıştı.

Saatin 10.00'u göstermesiyle okul kapıları kapandı ve geç kalan bazı adaylar sınava giremedi.

Sınava giremeyen adaylar gözyaşlarını tutamazken, bir adayın yakınları ise içeri girebilmesi için okul kapısını yumrukladı. Güvenlik güçlerin de sözlü olarak müdahale ettiği olayda sınava giremeyen adaylar ve yakınları okul önünden ayrıldı.

DHA