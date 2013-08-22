Sindirim sorununuz mu var?

Gıda Mühendisi Nilüfer Hakarayan, sütün sahip olduğu besin ögeleri açısından mükemmele yakın bir gıda maddesi olduğunu, özellikle çocukların sağlıklı gelişimine çok önemli rol oynadığını belirtti.



Nilüfer Hakarayan, yoğurtta bulunan proteinlerin, muhakkak dışarıdan alınması gereken vücut için önemli aminoasitlerden oluştuğunu ve yumurta proteinin en fazla biyolojik değere sahip protein olarak tanıtıldığını ancak bunun yanı sıra sütte ve yoğurtta var olan bazı proteinlerin biyolojik değer açısından yumurta proteinlerini bile geçebildiğini ifade etti.

İnsan bünyesinde laktoz denilen enzimin az bulunması veya olmaması nedeni ile bazı kişilerde süt içildiğinde karın ağrısı, ishal, gaz ve şişkinliğe neden olduğunu belirten Hakarayan, ''Süt içtiği zaman sindirim sıkıntısı ile karşılaşanların yoğurt tercih edebileceklerini; çünkü yoğurtta daha az miktarda laktozun bulunduğundan rahatsız edici belirtilerin görülmediğini belirtti.