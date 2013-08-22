Sindirim sorununuz mu var?

Uzmanlar, sindirim sorunu yaşayanlara bolca yoğurt tüketilmesi tavsiyesinde bulunuyor

22 Ağustos 2013, Perşembe 19:16
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Gıda Mühendisi Nilüfer Hakarayan, sütün sahip olduğu besin ögeleri açısından  mükemmele yakın bir gıda maddesi olduğunu, özellikle çocukların sağlıklı  gelişimine  çok önemli rol oynadığını  belirtti.

Nilüfer Hakarayan, yoğurtta bulunan proteinlerin, muhakkak dışarıdan alınması gereken vücut için  önemli aminoasitlerden oluştuğunu ve  yumurta proteinin en fazla biyolojik değere sahip protein olarak tanıtıldığını ancak bunun yanı sıra sütte ve yoğurtta var olan  bazı proteinlerin biyolojik değer açısından  yumurta proteinlerini  bile geçebildiğini ifade etti.

İnsan  bünyesinde laktoz denilen enzimin az bulunması veya olmaması nedeni ile bazı kişilerde  süt içildiğinde  karın ağrısı, ishal, gaz ve şişkinliğe neden olduğunu belirten Hakarayan, ''Süt içtiği zaman sindirim sıkıntısı ile karşılaşanların yoğurt tercih edebileceklerini; çünkü yoğurtta daha az miktarda  laktozun   bulunduğundan rahatsız edici  belirtilerin görülmediğini belirtti.

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