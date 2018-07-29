Sinem Ceylanoğlu Ortodontik tedavinin ne olduğu ve tedavi süreçleri hakkında konuşan Ortodonti Uzmanı Sinem Ceylanoğlu, mesleki faaliyetlerini Posta Kobi Özel’e açıkladı. Sinem Ceylanoğlu, ortodontiyi diş, çene ve yüz bozukluklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenen diş hekimliği anabilim dalı olarak açıklamaktadır. Ortodontik tedavilerle dişlerin düzeleceğini belirten Ceylanoğlu, bu konuda okuyucularına bilgiler verdi. Ortodontik tedaviyi, 5 yıllık diş hekimliği fakültesini bitirmiş, bunun üzerine 4 veya 6 yıl uzmanlık ya da doktora eğitimi almış hekimlerin yapabileceğini söyleyen Ceylanoğlu, bu tedavilerin 6 ile 36 ay arası süreceğini ifade etti. Kobi özel iletişim : 0212 296 86 86 kobi.ozel@posta.com.tr