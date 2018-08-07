İntizar: Hayatım boyunca bir edepsizliğim olmadı

Mustafa Ceceli, Mayıs 2017'de 9 yıllık eşi, oğlu Arın'ın (7) annesi Sinem Gedik'ten boşanmış, 45 gün sonra Selin İmer ile evlenmişti.

Eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığına yönelik iddialar sonrası, Mustafa Ceceli oğlunun velayetini almak için harekete geçmişti.

Yankıları devam eden olay sonrası İntizar dün Uşak'ın Sivaslı ilçesinde konser verdi. Gurbetçi Festivali'nde sahneye çıkan İntizar, kendisini dinlemeye gelenlere şunları söyledi:

''BU FİLMİN SONUNU ÇOK MERAK EDİYORUM''

"Yağmur, çamur derken otelde sıkıldım. Yağmur yağsa da sahneye çıkacağım, dedim. Şarkılar susarsa dünya biter, insanlık biter. Aşkla sevgiyle büyük bir edeple saygıyla hepinizi kucaklıyorum. Hayatım boyunca bir edepsizliğim kendimce olmadı, bilmiyorum. Başka şansımız yok, sevmekten başka. En büyük sır; sevmek, koşulsuz sevmek. Öyle ya da böyle sevmek, sevmek ve sevilmek.

Ne kötüler sarmış dört bir yanımızı. Ne ara bu kadar kötü ve çirkin olduk? Eyvahlar olsun. Hakim, savcı, yargıç oldunuz. Cennet, cehennem oldunuz. Dut oldunuz, put oldunuz. İnsan olamadınız.

Bir damlacık canımla benden çok korktunuz. Oysa ki yılana bile zararım dokunmaz benim, kendi kalbim şahittir. Bu filmin sonunu çok merak ediyorum."

Konser sonunda Sivaslı Belediye Başkanı Nihat Sazlıgöl, İntizar'a çilek ve çiçek verdi. İntizar ise Nihat Sazlıgöl'e teşekkür etti.

Konseri organize eden Osman Tan Ünlü ise "Yaşanan olaydan sonra İntizar Hanım, ilk kez burada sahneye çıktı. Bizler sanatçıya ve sanatına değer veririz. İntizar Hanım, sevenleriyle kavuştu. Burada konser alanında çok sayıda hayranı var. İntizar Hanım da bu tablodan dolayı çok mutlu, konserlerine devam edeceğine inanıyoruz. Sahnedeki performansını gördük, keyfi ve neşesi yerinde" dedi.