Sinem Kobal bebeğini kaybetti!

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Mayıs 2016'da Ayvalık-Cunda Adası'nda evlenmişti. Çiftin 800 bin liraya mâl olan düğünü 2 gün 2 gece sürmüştü.

Oyuncu nikahtan sonra 'Ne zaman anne olacaksınız?' sorusuna '2018'de düşünüyoruz' cevabını vermişti.

Setlerden bir süre uzak olan Sinem Kobal birkaç hafta önce aldığı bebek haberiyle havalara uçtu. Ama Sinem Kobal'ın sevinci çok kısa sürdü.

MORAL TOPLAMAK İÇİN ÇEŞME'YE GİTTİLER

Oyuncu üç hafta önce bebeğini kaybetti. Kenan İmirzalıoğlu bu süreçte Sinem Kobal'ın en büyük desteği. Çift biraz olsun moral toplamak için Çeşme'de tatil yapıyor.





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