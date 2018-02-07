Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Sinem Ökten kimdir? Kerem Tunçeri ile Sinem Ökten sevgili mi?

Eski basketbolcu Kerem Tunceri spor spikeri Sinem Ökten ile görüntülendi. Magazin basınına yansıyan bu görüntünün hemen ardından Kerem Tunçeri ile Sinem Ökten sevgili mi? sorusu sorulmaya başlandı. Aynı zamanda spor spikeri olarak karşımıza çıkan Sinem Ökten kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Instagram hesabı var mıdır? Gibi sıkça merak edilen soruların cevapları da haber sayfamızda... 
 

07 Şubat 2018, Çarşamba 16:20
Sinem Ökten kimdir? Kerem Tunçeri ile Sinem Ökten sevgili mi?
Kerem Tunçeri ile Sinem Ökten sevgili mi? Asmalımescit'teki meyhanede Sinem Ökten ile felekten bir gece çalan Tunçeri'nin yanındaki ünlü spiker Sinem Ökten'in de kim olduğu merak edilmeye başlandı. Sinem Ökten nereli, ınstagram hesabı, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç? İşte merak edenler için derlediğimiz haberin ayrıntıları... 


SEVGİLİLER Mİ?

Başbaşa yemek yiyen ikilinin keyifi basın mensuplarının gelmesiyle sona erdi. Suratı düşen ikili objektiflere poz vermek istemedi ve Ökten eliyle yüzünü kapatırken Tunçeri, sevgili misiniz sorusuna 'Aramızda bir şey yok' dedi.


SİNEM ÖKTEN INSTAGRAM HESABI

SİNEM ÖKTEN KİMDİR, NERELİDİR?

Tivibu Spor ekranlarında spor spikeri olarak mesleki kariyerini sürdürmektedir. Daha önce NTV Spor kanalındada görev alan Sinem Ökten baba tarafından aslen Samsun’ludur. İzmir doğumludur.

2018 yılında eski Milli Basketbolcu Kerem Tunçeri ile olan birlikteliğiyle magazin dünyasında gündeme gelmiştir.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cezmi Baskın Avusturya’da oyunculuk dersi verdi

Cezmi Baskın Avusturya’da oyunculuk dersi verdi
Hangi ünlüler estetik harikası?

Hangi ünlüler estetik harikası?
Gökçe Bahadır makyaj hali yayınlandı şaşkına çevirdi, işte görüntüsü

Gökçe Bahadır makyaj hali yayınlandı şaşkına çevirdi, işte görüntüsü
Sen Anlat Karadeniz dizisindeki çekim hatalarına bakın!

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki çekim hatalarına bakın!
Sen Anlat Karadeniz 3. bölüm fragmanları yayında! Son bölümde neler oldu?

Sen Anlat Karadeniz 3. bölüm fragmanları yayında! Son bölümde neler oldu?
Adriana Lima'nın baklava aşkı!

Adriana Lima'nın baklava aşkı!

Çocuklar Duymasın'a iki sürpriz oyuncu

Çocuklar Duymasın'a iki sürpriz oyuncu
Rachel Weisz'in derin yırtmacı The Mercy filminin galasına damga vurdu

Rachel Weisz'in derin yırtmacı The Mercy filminin galasına damga vurdu
Onu prensesler bile kıskandı

Onu prensesler bile kıskandı
Seren Serengil haberini ekrana getiren Ahmet Hakan, izleyiciden özür diledi

Seren Serengil haberini ekrana getiren Ahmet Hakan, izleyiciden özür diledi
Quentin Tarantino'nun tecavüzle suçlanan Roman Polanski'yi savunduğu röportaj tepki topladı

Quentin Tarantino'nun tecavüzle suçlanan Roman Polanski'yi savunduğu röportaj tepki topladı