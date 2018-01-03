Singapur'da 'Filistin' konulu filme yasak

Nazlı Erdol

IMDA'dan yapılan açıklamada,’da yarın başlayacak film festivalinde gösterilmesi beklenen ve Filistinli iki genç kızın gözündençatışmasını anlatan "Direnişin Işıltısı" isimli belgesel filmin yasaklandığı bildirildi.Filistinli kızların gözünden anlatılan Filistin-İsrail çatışmasının objektif olamayacağı savunulan açıklamada, filmin halka açık yerlerde gösterime girmesi ve çoğaltılmasının yasaklandığı ifade edildi.Filmde, çatışma ortamında taklit edilmeye müsait rollerinin bulunduğu ve bu nedenle direnişçileri teşvik edeceği öne sürüldü.Amerikalı'ın yönettiği filmde,işgali altındaki Filistinlilerin yaşamı anlatılıyor.