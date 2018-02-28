Sınıf öğretmeni, 9 kız öğrencisine tacizden tutuklandı

Denizli'de merkez Pamukkale ilçesindeki bir ilkokulda sınıf öğretmeni Ferruh Alan (53), kız öğrencilere elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Alan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Sınıf öğretmeni, 9 kız öğrencisine tacizden tutuklandı
Pamukkale ilçesindeki Adil Demiren-Mustafa Musoğlu İlkokulu'nda bazı öğrenci velileri, geçen pazartesi günü okula giderek kurum yönetimiyle görüştü. Veliler, sınıf öğretmeni Ferruh Alan'ın çocuklarını elle taciz ettiğini öğrendiklerini söyledi. Bunun üzerine okul yönetimi, durumu, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi.

Harekete geçen polis, sınıf öğretmeni Ferruh Alan'ı okulda gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında tacize uğradığı öne sürülen 9 kız öğrenci, pedagog ve psikolog eşliğinde ifade verdi. Kız öğrencilerin ifadelerinde, öğretmenin kendilerine elle tacizde bulunduğunu söyledikleri belirtildi. İddiaya göre öğretmen Ferruh Alan'ın, parası olup olmadığını kontrol etmek bahanesiyle öğrencilerin ceplerine elini sokup, tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen öğretmen Ferruh Alan, ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öğrencilere ve eğitime yönelik yapılan projelerle adından sıkça söz ettiren ve öğrenci başarılarıyla ön plana çıkan okulun taciz iddiasıyla gündeme gelmesi, okul yönetimi, öğretmenler ve velilerde üzüntü yarattı.

DHA


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