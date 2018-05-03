'Sınır dışı oluruz' korkusuyla 8 bin 500 Suriyeli çocuk okula gönderilmiyor



'BİZE DESTEK OLUN'

Senim Tanay

Bursa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Uludağ Üniversitesi, Suriyeli göçmenlerin yükseköğretim ve denklik konusundaki sorularını yanıtlamak, sıkıntıları çözmek amacıyla rektörlük binasında bir toplantı yaptı.Yükseköğretim görmüş Suriyelilerin katıldığı toplantıda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Bursa’da 148 bin Suriyelinin yaşadığını, 18 bin öğrencinin eğitimine devam ettiğini ancak 8-15 yaşlarındaki 8 bin 500 dolayında çocuğun hiç okula gitmediğinin belirlendiğini açıkladı.Uyum içinde ve sağlıklı bir şekilde bir arada yaşayabilmeleri için çocukların eğitim ve öğretimlerini aksatmadan tamamlamaları gerektiğine işaret eden İbrahim Avcı Suriyelilere seslenerekdedi.