'Sınır dışı oluruz' korkusuyla 8 bin 500 Suriyeli çocuk okula gönderilmiyor

Bursa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Uludağ Üniversitesi, Suriyeli göçmenlerin yükseköğretim ve denklik konusundaki sorularını yanıtlamak, sıkıntıları çözmek amacıyla rektörlük binasında bir toplantı yaptı.
Yükseköğretim görmüş Suriyelilerin katıldığı toplantıda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Bursa’da 148 bin Suriyelinin yaşadığını, 18 bin öğrencinin eğitimine devam ettiğini ancak 8-15 yaşlarındaki 8 bin 500 dolayında çocuğun hiç okula gitmediğinin belirlendiğini açıkladı.
'BİZE DESTEK OLUN'
Uyum içinde ve sağlıklı bir şekilde bir arada yaşayabilmeleri için çocukların eğitim ve öğretimlerini aksatmadan tamamlamaları gerektiğine işaret eden İbrahim Avcı Suriyelilere seslenerek “Hiç çekinmeden, endişe etmeden çocuklarınızı okula gönderin. Bu çocuklarımız yazın telafi eğitimi alacaklar ve sonra normal eğitime intibak edecekler. Bu çocukların eğitimi için Milli Eğitim, Halk Eğitim, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar seferberlik halinde. Eğitimin masraflarının bir kısmını da uluslararası kuruluşlar sağlıyor. Sizler de çevrenizde çocuklarını okula göndermeyenler varsa söyleyin, onlara tavsiyelerde bulunun, bize destek olun”
dedi.
Senim Tanay