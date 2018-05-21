Sınır kapılarında tır kuyruğu azalıyor

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 30 kilometreden 13 kilometreye düştü

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oluyor.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle dün 30 kilometreyi bulan tır kuyruğu 13 kilometreye kadar düştü.

Tır şoförü Behsat Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan aldığı yükü Bosna Hersek'e götürdüğünü belirtti.

Yaklaşık 24 saattir tır kuyruğunda beklediğini anlatan Acar, "Sıra bana gelmedi, iki geceden beri uyumadım. Dün az kalsın kaza geçiriyordum. Oruç da tutuyoruz, ekmek yok, su yok, ihtiyaçlarımızı da karşılayamıyoruz. Çok zor durumdayız." diye konuştu.

Bir diğer tır şoförü Metin Ay ise çektikleri sıkıntıları anlatarak, yetkililerden sorunların çözümü için yardım istedi.

Yaklaşık 35 saattir kuyrukta beklediğini, sıranın kendisine yeni geldiğini aktaran Ay, "Bulgaristan yine çalışmıyor, yetkililerin buna çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 520 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.