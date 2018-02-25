Sınır kapısında 22 kilometrelik TIR kuyruğu

KUYRUK 22 KİLOMETREYE ULAŞTI

Adem Özdoğan

Avrupa'ya ihracat yükü götüren tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine dünden bu yana sınır kapılarında kuyruklar oluşturdu.TIRkuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 22, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometreye ulaştı. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 880, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 400 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.