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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi ve bu kişilere kılavuzluk yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı.

Sınırda yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi ile bu kişilere kılavuzluk yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Umurca köyü yakınlarında H.Y.K'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Kimlik kontrollerinin ardından meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelileri eski Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Uzman Yardımcısı Aşkın T, eski Çalışma Uzmanı Abdullah L, eski Dışişleri Bakanlığı Şube Müdürü Mustafa Mücahit U, eski Vergi Müfettişi Sinan G. ve sürücü H.Y.K. ile bu kişilere kılavuzluk yaptığı iddia edilen Murat Y. gözaltına alındı.


BYLOCK KAYITLARI TESPİT EDİLDİ


Yapılan araştırmada, şüphelilerden bazılarının FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden, hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama kararı bulunan Aşkın T. ve Abdullah L. tutuklandı. Bu kişilere kılavuzluk yaptığı öne sürülen Murat Y'nin de "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanmasına karar veren hakimlik, sürücü H.Y.K'nın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Hakkındaki soruşturma Ankara'da yürütülen Mustafa Mücahit U. ise bu şehre gönderildi.

Şüpheli Sinan G'nin de jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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