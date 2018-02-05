Sınırı geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Serap Belovacıklı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişiminde Afgan göçmenlerle aynı araçta yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 Şubat'ta Üyüklütatar köyünde durdurulan minibüste gözaltına alınan "FETÖ'ye üye olmak" suçlamasıyla Kayseri ve Edirne sulh ceza hakimliklerince yakalamaları bulunan M.K (38), N.K (35) Y.A (26) ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen sürücü C.O, kılavuzlar O.A ve C.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı minibüste bulunan Afganistan uyruklu M.H. ve B.R. ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen M.K, N.K. ve Y.A. "FETÖ'ye üye olmak", C.O, O.A. ve C.Y. ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.AA