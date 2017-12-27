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Sinop’ta 13 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

Sinop'ta babası polis olan 13 yaşındaki İ.A. adlı kız, evde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

27 Aralık 2017, Çarşamba 20:40
Sinop’ta 13 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru H.A.'nın kızı İ.A., Zeytinlik Mahallesi'ndeki evlerinde başından tabancayla tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.


EMNİYET MÜDÜRÜ AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ


Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdevriren de acılı anne ve babaya başsağlığı diledi. İ.A’nın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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