Sinop’ta 13 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu



EMNİYET MÜDÜRÜ AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Mine Bozkurt

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru H.A.'nın kızı İ.A., Zeytinlik Mahallesi'ndeki evlerinde başından tabancayla tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdevriren de acılı anne ve babaya başsağlığı diledi. İ.A’nın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.