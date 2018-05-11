ŞİO ülkeleri turizm bakanları Çin'de buluştu
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO) ülkeleri, Vuhan şehrinde 7-11 Mayıs tarihlerinde Turizm Bakanlarının 1. toplantısına katıldı
Toplantı kapsamında ŞİÖ üye ülkelerinin 2019-2020 yıllarında turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik uygulama programının taslağı onaylandı. Program, Haziran ayında Çin'in sahil kenti Qingdao'da yapılacak ŞİÖ'nün yeni dönem zirvesinde imzalanacak.
Ayrıca, Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abduhakimov Rusya, Çin ve Hindistan Turizm Bakanları ile ülkeler arasında ziyaretçi sayısını artırma konusunu ele alan birebir görüşmelerde bulundu.
İHA