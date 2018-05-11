ŞİO ülkeleri turizm bakanları Çin'de buluştu

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO) ülkeleri, Vuhan şehrinde 7-11 Mayıs tarihlerinde Turizm Bakanlarının 1. toplantısına katıldı

ŞİO ülkeleri turizm bakanları Çin'de buluştu
Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleri, Çin'in Vuhan şehrinde 7-11 Mayıs tarihlerinde Turizm Bakanlarının 1. toplantısını gerçekleştirildi. Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Hindistan ve Pakistan'dan gelen Turizm Bakanlıkları heyetlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abduhakimov ve beraberindeki Komite heyeti de katıldı. 

Toplantı kapsamında ŞİÖ üye ülkelerinin 2019-2020 yıllarında turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik uygulama programının taslağı onaylandı. Program, Haziran ayında Çin'in sahil kenti Qingdao'da yapılacak ŞİÖ'nün yeni dönem zirvesinde imzalanacak. 

Ayrıca, Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abduhakimov Rusya, Çin ve Hindistan Turizm Bakanları ile ülkeler arasında ziyaretçi sayısını artırma konusunu ele alan birebir görüşmelerde bulundu. 

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kendisine tecavüz eden kocasını öldüren genç kadına idam cezası

Kendisine tecavüz eden kocasını öldüren genç kadına idam cezası
ABD'de Haspel tartışması sürüyor

ABD'de Haspel tartışması sürüyor
Trump'tan Mahathir'e tebrik

Trump'tan Mahathir'e tebrik
Avustralya’da 7 kişi ölü bulundu

Avustralya’da 7 kişi ölü bulundu
ABD askerlerine Nijer’de pusu soruşturması

ABD askerlerine Nijer’de pusu soruşturması
Apple hisseleri yeniden rekor kırdı

Apple hisseleri yeniden rekor kırdı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye sürekli destekleriyle Arnavutluk'un yanında

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye sürekli destekleriyle Arnavutluk'un yanında
Mısır’da ulaşıma yüzde 250’ye varan zam

Mısır’da ulaşıma yüzde 250’ye varan zam
Köpek Zucca otistik çocukların dişçiden korkmasını önlüyor

Köpek Zucca otistik çocukların dişçiden korkmasını önlüyor
Böyle seçim vaadi görülmedi: Ücretsiz ped

Böyle seçim vaadi görülmedi: Ücretsiz ped
Nijerya’da yılda 300 bin kişi sıtmadan ölüyor

Nijerya’da yılda 300 bin kişi sıtmadan ölüyor