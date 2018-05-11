ŞİO ülkeleri turizm bakanları Çin'de buluştu

Can Hakman

ülkeleri,'inşehrinde 7-11 Mayıs tarihlerinde Turizm Bakanlarının 1. toplantısını gerçekleştirildi. Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Hindistan ve Pakistan'dan gelen Turizm Bakanlıkları heyetlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abduhakimov ve beraberindeki Komite heyeti de katıldı.Toplantı kapsamında ŞİÖ üye ülkelerinin 2019-2020 yıllarında turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik uygulama programının taslağı onaylandı. Program, Haziran ayında Çin'in sahil kenti Qingdao'da yapılacak ŞİÖ'nün yeni dönem zirvesinde imzalanacak.Ayrıca, Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abduhakimov Rusya, Çin ve Hindistan Turizm Bakanları ile ülkeler arasında ziyaretçi sayısını artırma konusunu ele alan birebir görüşmelerde bulundu.İHA