Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Sir Alex Ferguson kimdir? Kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Sir Alex Ferguson, beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. 76 yaşındaki ünlü teknik direktör ameliyata alınacak. Bu gelişme sonrası 26 yıl Manchester United'ın başında bulunan Alex Ferguson hakkındaki detaylar merak edilmeye başlandı.
 

06 Mayıs 2018, Pazar 09:12
Sir Alex Ferguson kimdir? Kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ı 26 yıl boyunca çalıştıran Sir Alex Ferguson beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Old Trafford'da heykeli dikilen ünlü teknik direktör bugün ameliyeta alınacak. Ünlü teknik direktör 26 yıllık kariyerine 13 lig şampiyonluğu sığdırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ise "Yaşanan bu süreç iyi atlatıldı ancak Ferguson'un sağlığına kavuşması için yoğun bakımda kalması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişme sonrası Sir Alex Ferguson hakkındaki detaylar merak edilmeye başlandı.

ALEX FERGUSON KİMDİR?

Sir Alexander Chapman ”Alex” Ferguson, 31 Aralık 1941 tarihinde, İskoçya'nın başkenti Glascow'da dünyaya gelmiştir. Eski bir futbolcu ve emekli teknik direktör olan Alex Ferguson, istatistiksel açıdan dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı teknik adamı olarak kabul edilmektedir. Futbolculuk kariyerinde, Queen's Park, St. Johnstone, Dunfermline Atletic, Rangers, Falkirk ve Ayr United formaları giyen İskoç teknik adam çıktığı 317 lig müsabakasında 171 kez gol sevinci yaşamıştır. Başarılarla geçen aktif futbolculuk kariyerinin ardından, teknik direktörlük yapmaya başlayan Ferguson, bu alanda dünyanın en iyi olmayı başararak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.

Futbolu bıraktıktan sonra kulüp çalıştırmaya başlayan Ferguson, ilk deneyimini, 1974 tarihinde, East Stirlingshire'da yaşamıştır. Burada yarım sezon bile geçirmeyen Sır Alex Ferguson, aynı yıl İskoçya 1. Ligi ekiplerinden St. Mirren ile sözleşme imzalamıştır. Manchester United ile elde edilen 38 kupa'nın haricinde İskoçya'da da 12 kupa kazanmış olan Alex Ferguson toplam 50 kupa ile dünyanın açık ara en çok kupa kazanan teknik direktörü olmuştur


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!
Rusya'da şampiyon Lokomotiv Moskova

Rusya'da şampiyon Lokomotiv Moskova
Beyin kanaması geçiren Alex Ferguson kimdir?

Beyin kanaması geçiren Alex Ferguson kimdir?
Galatasaray'a olaylı karşılama

Galatasaray'a olaylı karşılama

Milli güreşçi Kılıçsallayan'dan bronz madalya

Milli güreşçi Kılıçsallayan'dan bronz madalya
Sir Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi (Alex Ferguson kimdir?)

Sir Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi (Alex Ferguson kimdir?)
Samsunspor küme düştü

Samsunspor küme düştü
Play-off'a kalan son takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Play-off'a kalan son takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti

Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti
Altay 1. Lig'e yükseldi

Altay 1. Lig'e yükseldi
VakıfBank finale yükseldi

VakıfBank finale yükseldi