Sir Alex Ferguson kimdir? Kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

Akın Güler

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ı 26 yıl boyunca çalıştıran Sir Alex Ferguson beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Old Trafford'da heykeli dikilen ünlü teknik direktör bugün ameliyeta alınacak. Ünlü teknik direktör 26 yıllık kariyerine 13 lig şampiyonluğu sığdırdı.Kulüpten yapılan açıklamada, ise "Yaşanan bu süreç iyi atlatıldı ancak Ferguson'un sağlığına kavuşması için yoğun bakımda kalması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.Bu gelişme sonrası Sir Alex Ferguson hakkındaki detaylar merak edilmeye başlandı.Sir Alexander Chapman ”Alex” Ferguson, 31 Aralık 1941 tarihinde, İskoçya'nın başkenti Glascow'da dünyaya gelmiştir. Eski bir futbolcu ve emekli teknik direktör olan Alex Ferguson, istatistiksel açıdan dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı teknik adamı olarak kabul edilmektedir. Futbolculuk kariyerinde, Queen's Park, St. Johnstone, Dunfermline Atletic, Rangers, Falkirk ve Ayr United formaları giyen İskoç teknik adam çıktığı 317 lig müsabakasında 171 kez gol sevinci yaşamıştır. Başarılarla geçen aktif futbolculuk kariyerinin ardından, teknik direktörlük yapmaya başlayan Ferguson, bu alanda dünyanın en iyi olmayı başararak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.Futbolu bıraktıktan sonra kulüp çalıştırmaya başlayan Ferguson, ilk deneyimini, 1974 tarihinde, East Stirlingshire'da yaşamıştır. Burada yarım sezon bile geçirmeyen Sır Alex Ferguson, aynı yıl İskoçya 1. Ligi ekiplerinden St. Mirren ile sözleşme imzalamıştır. Manchester United ile elde edilen 38 kupa'nın haricinde İskoçya'da da 12 kupa kazanmış olan Alex Ferguson toplam 50 kupa ile dünyanın açık ara en çok kupa kazanan teknik direktörü olmuştur