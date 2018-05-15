Görme engelli Mehmet Kaçan, 16 yıldır gittiği kütüphane sayesinde hayatını değiştirdi. Kütüphanedeki sesli kitaplar sayesinde önce açıköğretimden ortaokul ve liseyi, ardından da meslek yüksekokulunu tamamlayan Kaçan, yine kütüphaneden edindiği kitaplarla hazırlandığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sayesinde iş buldu, daha sonra da ikinci üniversitesine yerleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl Türkiye genelinde belirlediği dört "sıra dışı okur"dan biri olan 35 yaşındaki Kaçan, kütüphane ile 19 yaşında tanıştı.

Doğuştan yüzde 90 görme kaybı bulunan Kaçan, kendi ayakları üzerinde durabilmek için 2002 yılında iş aramaya başladı.

İlkokul mezunu olduğu için iş bulamayan Kaçan, eğitimine açıköğretim ortaokulda devam etmek için Atatürk İl Halk Kütüphanesi'ne başvurdu.

Kaçan, gününün çoğunu geçirdiği kütüphanedeki sesli kitaplardan yararlanarak ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Liseden sonra çeşitli işlerde çalışırken kütüphaneye gitmeye devam eden "sıra dışı okur", EKPSS ve üniversite sınavlarına hazırlandı.

Görme engelli Kaçan, kütüphanedeki kitapların yanı sıra kendisine gerekli olan ancak sesli olmayan kitaplardan da kütüphane gönüllülerinin seslendirmesiyle yararlandı.

EKPSS sayesinde iş sahibi olan ve bir okulda memur olarak çalışan Kaçan, açıköğretim fakültesinde sosyal hizmetler önlisans programını bitirdi. Kaçan, şimdi, açıköğretim sosyoloji lisans programındaki öğrenimini sürdürüyor.

HAYAT ARKADAŞIYLA DA KÜTÜPHANEDE TANIŞTI

Kaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş ararken keşfettiği kütüphanenin hayatını şekillendirdiğini söyledi.

Görme engellilerin eğitimlerinin yetersiz olmasının istihdamlarını engellediğini aktaran Kaçan, "Görme engelli okumak istiyorsa önündeki en büyük engel kitaplar. Yeterli sesli kitap yok. Eğitim istihdamı da etkiliyor çünkü bir yere başvurduğumuzda diploma soruyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaçan, kütüphanedeki çalışmaları sırasında 2004 yılında tanıştığı arkadaşının 2010'da hayat arkadaşı olduğunu belirterek, "Kütüphanede sınıf arkadaşımdı, burada tanışmıştık. O da burada benim yaşadığım süreçleri yaşadı. Geçmiş yıllarda o da sıra dışı okur seçilmişti." dedi.

"AMACIM ÜLKEME HİZMET ETMEK"

Mehmet Kaçan, kütüphanenin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Kütüphane EKPSS'yi kazanmış olmamdır. İkinci üniversiteyi okuyorum, bitirmek üzereyim. Yine bu kütüphane sayesinde oluyor. Kütüphane kendimi keşfetmemdir. Vatanıma hizmet olsun diye okuyorum." diye konuştu.

Kaçan, askerlik yapmak istediğini ancak rahatsızlığı nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini belirterek, "Vatanıma öyle hizmet edemediysem bu şekilde, okuyarak, üreterek ülkeme, vatanıma hizmet edebilirim diye düşündüm." değerlendirmesinde bulundu.



