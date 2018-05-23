Tanganika olayı nedir? Siren Ertan kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Yasak Elma 10. bölümde Şevval Sam’ın oynadığı ‘Ender’, eski eşi ‘Halit’ (Talat Bulut) ve genç karısı ‘Yıldız’ın (Eda Ece) cemiyetteki itibarını zedelemek istedi. Hayali bir davet organize edip davetiye gönderdi. Sosyeteye girmeye çalışan ‘Yıldız’ bu oyuna geldi. Olmayan geceye gitti. Fotoğrafları çekildi. Günlerce dalga konusu oldu.

18 YIL ÖNCE NELER YAŞANMIŞTI?

Bu gelişme 18 yıl önce yaşanan bir olayı hatırlattı. Siren Ertan ile o zamanki eşi Ercan Canmutlu’ya haritada var olmayan Tanganika’nın kralının taç giyme töreni için davetiye gönderilmişti. Çift, hayali ülkenin İstanbul Fahri Konsolosluğu tarafından çağrıldıklarını sandı. Resepsiyona uygun giyindiler, Maçka’daki 5 yıldızlı otele gittiler. Her şeyin düzmece olduğunu anladıklarında vakit çok geçti. Fotoğrafları çekildi. Tabii ki bozuldular! Sosyete bu hayali krallığı ve baloyu yıllarca konuştu!

SİREN ERTAN KİMDİR?

1971 doğumlu ünlü tasarımcı Siren Ertan’ın babası makine ressamlığı yapmış annesi ise o dönemler çeyizlik eşyalar yapmıştır. Barış Ertan ve Birgül Ertan çiftinin kızı olan Siren Ertan’ın Savaş isminde birde kardeşi vardır. Anne ve babası Siren Ertan henüz 4 yaşında iken boşanmışlardır. Alsancak Kız Meslek Lisesi mezuniyetinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Tekstil Tasarımı Bölümü’nde 6 sene eğitim görmüştür. Ancak okulu tamamlamamıştır.

1996 senesinde İstanbul’a gelen Siren Ertan burada Mudo’nun sahibi olan iş adamı Mustafa Taviloğlu ile tanışmış ve Mangia isimli bir işyerinde müdür olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra bir çok sektörde çalışmalarını sürdüren Siren Ertan bir dönem Show Tv ekranlarında yayınlanmış olan Alem isimli programın sunuculuğunu üstlenmiştir.

Siren Ertan İş Adamı Ercan Canmutlu ile evlenmiş 14 ay gibi bir süre sonunda boşanmıştır. Boşanmanın ardından moda dünyasının tanıdığı bir isim olan Siren Ertan 2004 yılında Siren Ertan İstanbul markasını kurmuştur.

2006 yılında Gökhan Çarmıklı ile evlenmiş bu evliliğide 2015 yılında son bulmuştur. Uzun süredir İş Adamı Ersin Kayalar ile birlikteliği sürmektedir.

iş yaşamı dışında 2002 yılında Keje isimli dizide Zelal karakteri ile oyuncu olarakta tv ekranlarında boy göstermiştir.

Siren Ertan aslen İzmirlidir ve İzmir’de dünyaya gelmiştir.