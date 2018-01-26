Siri rakiplerini geride bıraktı

Adem Özdoğan

Apple tarafından geliştirilen akıllı asistan, 2011 yılında iPhone 4s ile birlikte kullanıma sunulmuştu. Şirketin bir çok ürününde kullandığı asistanın kullanıcı sayısı gün geçtikçe artıyor.Apple’ın iOS 11’i tanıttığı Dünya Geliştiriciler Konferansı sırasında akıllı asistanın aylık 375 milyon kişi tarafından kullanıldığı paylaşılmıştı. Akıllı asistanın kullanıcı sayısıile birlikte önemli ölçüde arttı. Yakında piyasaya çıkacak HomePod’un satışları ile birlikte akıllı asistanın kullanımının daha da artması bekleniyor.Asistan yapılan güncelleştirmelerle birlikte birçok yeni özelliğe kavuştu. Birçok kullanışlı özelliğe sahip olan asistan, halihazırda İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinden çeviri yapabiliyor.