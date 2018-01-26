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Siri rakiplerini geride bıraktı

Akıllı asistanın aylık aktif kullanıcı sayısı Apple tarafından açıklandı. 9 Şubat’ta piyasaya sürülecek HomePod’un duyurusu sırasında yapılan açıklamaya göre, yarım milyardan fazla cihaz asistanı aktif olarak kullanıyor

Siri rakiplerini geride bıraktı
Apple tarafından geliştirilen akıllı asistan Siri, 2011 yılında iPhone 4s ile birlikte kullanıma sunulmuştu. Şirketin bir çok ürününde kullandığı asistanın kullanıcı sayısı gün geçtikçe artıyor.

Apple’ın iOS 11’i tanıttığı Dünya Geliştiriciler Konferansı sırasında akıllı asistanın aylık 375 milyon kişi tarafından kullanıldığı paylaşılmıştı. Akıllı asistanın kullanıcı sayısı iOS 11 ve MacOS High Sierra ile birlikte önemli ölçüde arttı. Yakında piyasaya çıkacak HomePod’un satışları ile birlikte akıllı asistanın kullanımının daha da artması bekleniyor.

Asistan yapılan güncelleştirmelerle birlikte birçok yeni özelliğe kavuştu. Birçok kullanışlı özelliğe sahip olan asistan, halihazırda İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinden çeviri yapabiliyor.


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