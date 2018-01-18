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Siri spor konusunda artık daha bilgili

Apple, dijital sesli asistanı Siri’yi geliştirmeye devam ediyor. Hali hazırda Siri’nin sorulan birçok soruyu öyle ya da böyle cevapladığını söyleyebiliriz. Özellikle de spor konusunda

Siri spor konusunda artık daha bilgili
Geçmişten tutun da taraftarı olduğunuz takımın haftaya kiminle maçı olacağına dair pek çok konuyu Siri’ye sorabilirsiniz. Siri şimdiye kadar Amerikan futbolu, beyzbol, basketbol, hokey, ve futbol ile ilgili belli başlı soruların yanıtını verebiliyordu. Şimdi bu spor dalları arasına tenis ve golf de eklenecek.

Apple yaklaşmakta olan Avustralya Açık öncesinde, Siri’nin spor alanındaki bilgilerini genişletme kararı aldı. Artık Siri, golf ve tenis konusunda da oldukça bilgili.

Artık Siri’ye “Bugün Wimbledon’da kim oynuyor” ya da “Serena Williams Avusturalya Açık’ta kimile oynuyor” gibi sorular yönelttiğinizde, size cevap verebilecek.

Ayrıca ünlü tenisçilerin geçmişleri, turnuvalardaki skorlar ve benzeri veriler de Wikipedia’dan alınarak, Siri’nin belleğine kaydedilmiş durumda. Uzun lafın kısası, Siri’nin artık spor konusunda eskisine nazaran çok daha bilgili olduğunu dile getirebiliriz.

Apple’ın dijital sesli asistan olayını fazlasıyla ciddiye aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Fakat Siri hala kendi kendisine birşeyler üretecek zekaya ulaşmış değil. Şimdilik yalnızca programlanan cevaplar ve kurulu bir düzen üzerinde çalışıyor.

Muhtemelen HomePod’un satışa sunulmasıyla birlikte Siri’nin üzerinde de bazı güncellemeler yapılacaktır. İlerleyen yıllarda yapay zeka konusunda çok daha olumlu gelişmeler yaşanacağa benziyor.


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