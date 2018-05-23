Siri yeni bir sese sahip olacağını açıkladı

Apple, her yıl geleneksel olarak düzenlediği WWDC geliştirici konferansı öncesinde Siri’ye yeni numaralar öğretti.

Siri’ye İngilizce dilinde WWDC hakkında bilgi almak istediğini söyleyen kullanıcılar, “La la la, Siri yepyeni bir sese kavuşuyor” yanıtını alıyor. The Apple Post ayrıca dijital asistanın yakında ‘mat renkli yeni bir evi olacağını’ söylediğini bildirdi.

Türkçe Siri’ye WWDC denildiğinde ise dijital asistan, “WWDC ile ilgili çok heyecanlıyım. Bilmek istediğin her şeyi Apple’ın web sitesinde bulabilirsin” yanıtını veriyor.

Uzun yıllar Phone ve iPad’le sınırlı kalan Siri, dijital asistan pazarında Google Asistan ve Amazon Alexa’nın gerisine düştü. Apple bu yılın başında tanıttığı ilk akıllı hoparlörü HomePod (349 dolar) ile pazara giriş yapsa da, rakipleriyle arasındaki farkı kapatması için daha çok cihaz tanıtması gerekecek.

9to5Mac’in haberine göre, Apple WWDC etkinliğinde sahibi olduğu ses şirketi Beats markasıyla bir akıllı hoparlör tanıtacak. 199,99 dolar fiyat etiketine sahip olacağı iddia edilen hoparlörün ve Siri’nin yeni sesinin 4 Haziran’da düzenlenecek WWDC etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.